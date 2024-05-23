Вестник Кавказа

"ИрАэро" все же нашла исправный самолет для пассажиров рейса Сочи-Стамбул

"ИрАэро" все же нашла исправный самолет для пассажиров рейса Сочи-Стамбул
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Буквально час назад задержанный на сутки авиарейс российской авиакомпании "ИрАэро" все же вылетел из Сочи в Стамбул – третий резервный авиалайнер, направленный компанией в город-курорт, оказался исправным.

Очередной резервный борт российской авиакомпании "ИрАэро", отправленный в курортный город Сочи, поднялся в воздух вместе с пассажирами, прождавшими его больше суток, сообщили в авиакомпании.

"Авиакомпании "ИрАэро" предоставила пассажирам резервный борт, который вылетел из Сочи в Стамбул в 17:18 мск. Самолет доставит пассажиров в Стамбул, затем вернется в Сочи, чтобы перевезти другую группу пассажиров также в Стамбул"

- пресс-служба "ИрАэро"

Так что пассажирам еще одного рейса по тому же маршруту пока придется коротать время в ожидании полета в гостиницах аэропорта, передает "Интерфакс".

Транспортная прокуратура города-курорта уже начала проверку соблюдения прав пассажиров, хотя следует отметить, что компания о них позаботилась – в аэропорту ею был организован прием граждан, также она предоставила пассажирам горячее питание и напитки.

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