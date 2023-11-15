Пассажирский автобус был обстрелян в Турции

Автобус с 33 пассажирами обстрелял неизвестный на севере Турции.

Автобус, который перевозил 33 пассажира по маршруту Эрбаа-Стамбул, был обстрелян из винтовки неизвестным человеком. Об этом пишет турецкое издание Habertür.

Отмечается, что водитель остановил транспортное средство сразу же, как только услышал звуки выстрелов.

При осмотре автомобиля, было обнаружено, что пуля попала в двигатель и пробила его крышку, а также пострадал дизельный фильтр.

Сотрудники полиции смотрели место происшествия и нашли три гильзы.

По счастливой случайности никто из пассажиров автобуса не пострадал. Все они были отправлены в Стамбул другим рейсом.