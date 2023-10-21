Авария с туристами произошла в Турции – есть жертвы

Туристический автобус попал в ДТП в Турции. В результате погибли два человека, более двух десятков получили ранения.

Автобус с туристами врезался в дорожный знак в Турции, в автокатастрофе погибли люди. Детали ЧП рассказали в МИД Таиланда – туристы именно из этой страны ехали в разбившемся автобусе.

Как пишет Bangkok Post, накануне в провинции Денизли автобус с 26 туристами протаранил дорожный знак. Все туристы получили травмы, двое из них позже скончались. Погиб в результате ДТП также гражданин Турции, по всей видимости, экскурсовод.

Все раненые были госпитализированы. Некоторые из них уже выписаны.