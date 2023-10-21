Два автобуса с россиянами попали в ДТП в Турции

Российские туристы попали в аварию в турецкой Анталье. По данным СМИ, пострадало множество человек, однако на госпитализацию согласились не все.
Россияне стали участниками автокатастрофы на юге Турции, об инциденте пишет агентство IHA.
ДТП случилось в Анталье. Два микроавтобуса везли россиян по трассе D400, они ехали в одну сторону.
В какой-то момент транспортные средства столкнулись. Почему – пока не сообщается.
Издание описывает количество пострадавших словом "много", не указывая точного числа.
"Значительная их часть отказалась от госпитализации... несмотря на увещевания врачей, туристы отказались ехать в больницу и предпочли поехать в отели",
– агентство
В итоге в больницу были доставлены и госпитализированы оба водителя и пять туристов.