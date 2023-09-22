ЧП с самолетом из Антальи произошло при посадке в России

Опубликовано: 15:02, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лайнер AnadoluJet при посадке в Перми выкатился за пределы полосы. Пострадавших нет. Аэропорт временно закрыт.

Сегодня в пермском аэропорту приземлился лайнер с туристами из курортной Антальи, однако посадка пошла не по плану, воздушное судно выкатилось с полосы.

"Самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet, рейс TK 3964, при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет"

– представитель аэровокзала Перми

Пассажиров прибывшего самолета доставили в здание аэропорта. Лайнер будет отправлен на стоянку с помощью буксира. В авиагавани уточнили, что на судне отсутствуют видимые повреждения.

На данный момент пермский аэропорт не принимает и не отправляет рейсы.

В этом году россияне стали главными иностранными туристами в Турции, Анталья - второй по популярности город. Чаще всего россияне прилетают в Стамбул.