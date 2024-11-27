Вестник Кавказа

Пассажиропоток на СКЖД вырос в январе на 8%

Пассажиропоток на СКЖД вырос в январе на 8%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Маршруты СКЖД пользовались популярностью в январе: число пассажиров выросло на 8% по сравнению с прошлым годом.

На Северо-Кавказской железной дороге зафиксировали рост пассажиропотока в январе. Количество путешественников в первый месяц года выросло на 8%, передает пресс-служба магистрали. 

Сообщается, что поездами СКЖД воспользовались более 4 млн пассажиров. 

Пригородными электричками совершили вояж 2,8 млн человек, прирост составил около 10%. 

Дальними поездами отправились около 1,3 млн человек, число путешественников выросло на 5%.

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