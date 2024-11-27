Пассажиропоток на СКЖД вырос в январе на 8%

Маршруты СКЖД пользовались популярностью в январе: число пассажиров выросло на 8% по сравнению с прошлым годом.

На Северо-Кавказской железной дороге зафиксировали рост пассажиропотока в январе. Количество путешественников в первый месяц года выросло на 8%, передает пресс-служба магистрали.

Сообщается, что поездами СКЖД воспользовались более 4 млн пассажиров.

Пригородными электричками совершили вояж 2,8 млн человек, прирост составил около 10%.

Дальними поездами отправились около 1,3 млн человек, число путешественников выросло на 5%.