Вестник Кавказа

Пашинян вылетел на переговоры с председателем Еврокомиссии и госсекретарем США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
В ходе трехсторонней встречи будут обсуждаться вопросы развития Армении. Она пройдет в бельгийской столице в пятницу.

Вечером 4 апреля премьер-министр Армении отправился в Брюссель. Об этом рассказали в правительстве республики.

В ходе визита Никол Пашинян поучаствует в пятницу в трехсторонней встрече с председателем Еврокомиссии и госсекретарем Соединенных Штатов.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян рассказал, какие вопросы будут обсуждаться на предстоящей встрече.

"Совместная встреча председателя фон дер Ляйен, премьер-министра Пашиняна и госсекретаря Блинкена запланирована на 5 апреля этого года в Брюсселе, планируется обсудить пути трехстороннего сотрудничества, которые будут способствовать развитию Армении"

– Армен Григорян

Он подчеркнул, что переговоры также будут направлены на повышение устойчивости республики.

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