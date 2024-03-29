Пашинян вылетел на переговоры с председателем Еврокомиссии и госсекретарем США

В ходе трехсторонней встречи будут обсуждаться вопросы развития Армении. Она пройдет в бельгийской столице в пятницу.
Вечером 4 апреля премьер-министр Армении отправился в Брюссель. Об этом рассказали в правительстве республики.
В ходе визита Никол Пашинян поучаствует в пятницу в трехсторонней встрече с председателем Еврокомиссии и госсекретарем Соединенных Штатов.
Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян рассказал, какие вопросы будут обсуждаться на предстоящей встрече.
"Совместная встреча председателя фон дер Ляйен, премьер-министра Пашиняна и госсекретаря Блинкена запланирована на 5 апреля этого года в Брюсселе, планируется обсудить пути трехстороннего сотрудничества, которые будут способствовать развитию Армении"
– Армен Григорян
Он подчеркнул, что переговоры также будут направлены на повышение устойчивости республики.