Вестник Кавказа

В ЕС раскрыли детали предстоящей встречи с премьером Армении и госсекретарем США

Энтони Блинкен и Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Петер Стано опроверг информацию о том, что на апрельской встрече ЕС-США-Армения будут обсуждаться вопросы безопасности. Стороны намерены обсудить лишь вопросы, касающиеся двусторонних отношений.

Встреча на высоком уровне между представителями Армении, Евросоюза и США будет посвящена только вопросам, которые касаются двусторонней повестки ЕС-США-Армения. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.

"Неправда, что встреча будет посвящена "гарантиям безопасности". На ней не будут рассматриваться вопросы, выходящие за рамки двусторонней повестки ЕС-США-Армения"

– Петер Стано

Он подчеркнул, что центральными темами переговоров станут экономическая устойчивость республики и развитие двусторонних отношений, на ней не будет обсуждаться армяно-азербайджанское урегулирование.

"Встреча на высоком уровне, которую ЕС организует с США и Арменией, имеет строго двусторонний фокус на нашем сотрудничестве с Арменией, о чем было объявлено на саммите Европейского политического сообщества в октябре 2023 года. ЕС и США разделяют приверженность поддержке стабильного, мирного, безопасного и процветающего будущего для Армении и региона"

– словацкий дипломат

Он добавил, что стабильная и более устойчивая Армения поспособствует тому, что стабильность наступит на Южном Кавказе.

"Наши усилия не направлены против кого-либо и отвечают интересам всего региона и его стабильности"

– представитель внешнеполитической службы ЕС

Напомним, встреча премьер-министра Армении, председателя Еврокомиссии и госсекретаря США пройдет в Брюсселе в начале апреля.

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