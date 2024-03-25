В ЕС раскрыли детали предстоящей встречи с премьером Армении и госсекретарем США

Встреча на высоком уровне между представителями Армении, Евросоюза и США будет посвящена только вопросам, которые касаются двусторонней повестки ЕС-США-Армения. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.
"Неправда, что встреча будет посвящена "гарантиям безопасности". На ней не будут рассматриваться вопросы, выходящие за рамки двусторонней повестки ЕС-США-Армения"
– Петер Стано
Он подчеркнул, что центральными темами переговоров станут экономическая устойчивость республики и развитие двусторонних отношений, на ней не будет обсуждаться армяно-азербайджанское урегулирование.
"Встреча на высоком уровне, которую ЕС организует с США и Арменией, имеет строго двусторонний фокус на нашем сотрудничестве с Арменией, о чем было объявлено на саммите Европейского политического сообщества в октябре 2023 года. ЕС и США разделяют приверженность поддержке стабильного, мирного, безопасного и процветающего будущего для Армении и региона"
– словацкий дипломат
Он добавил, что стабильная и более устойчивая Армения поспособствует тому, что стабильность наступит на Южном Кавказе.
"Наши усилия не направлены против кого-либо и отвечают интересам всего региона и его стабильности"
– представитель внешнеполитической службы ЕС
Напомним, встреча премьер-министра Армении, председателя Еврокомиссии и госсекретаря США пройдет в Брюсселе в начале апреля.