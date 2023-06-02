Никол Пашинян совершит визит в Турцию, где посетит инаугурацию Реджепа Тайипа Эрдогана. В правительстве Армении сообщили, что Ереван получил приглашение от Анкары.
Армянский премьер Никол Пашинян отправится с рабочим визитом в Турецкую Республику, сообщает пресс-служба правительства Армении.
Там заявили, что Ереван получил от турецкой стороны официальное приглашение на церемонию инаугурации Эрдогана.
Отмечается, что Пашинян примет участие в данном мероприятии.
Напомним, инаугурация турецкого лидера Эрдогана состоится 3 июня в Анкаре.