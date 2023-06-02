Опубликовано: 16:53, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства Армении

Никол Пашинян совершит визит в Турцию, где посетит инаугурацию Реджепа Тайипа Эрдогана. В правительстве Армении сообщили, что Ереван получил приглашение от Анкары.

Армянский премьер Никол Пашинян отправится с рабочим визитом в Турецкую Республику, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Там заявили, что Ереван получил от турецкой стороны официальное приглашение на церемонию инаугурации Эрдогана.

Отмечается, что Пашинян примет участие в данном мероприятии.

Напомним, инаугурация турецкого лидера Эрдогана состоится 3 июня в Анкаре.