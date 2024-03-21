Пашинян пообещал не мешать ОДКБ

Никол Пашинян заявил, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ. Он отметил, что у Еревана нет своего постпреда в организации с 2023 года.

Армянский премьер Никол Пашинян в интервью греческому изданию Kathimerini рассказал об участии Армении в ОДКБ.

По словам главы правительства, Армения заморозила свое участие в ОДКБ, а с сентября 2023 года у Еревана нет своего представителя в организации.

"Мы не участвуем в мероприятиях ОДКБ на высоком и высшем уровнях. Мы не блокируем решения ОДКБ, но и не участвуем в них"

- Никол Пашинян

Он также обвинил ОДКБ в невыполнении обязательств в области безопасности по отношению к Армении, в частности, в 2021-2022 годах.

Влияние бездействия Армении на ОДКБ

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что бездействие Армении создает ОДКБ определенные проблемы, наличие которых отрицает Никол Пашинян.



"Если страна блокирует свое участие в организации, то она в любом случае препятствует ее полноценной деятельности. Ведь она полноценный член со всеми обязательствами, которые необходимо выполнять. Никол Пашинян саботировал саммиты, следовательно, вынесенные на эти саммиты решения не были приняты с участием Армении, из-за чего была создана неполная легитимность принятых решений. Под документами нет подписи одного из членов ОДКБ. Это и есть блокирование деятельности организации, как бы Никол Пашинян ни отрицал", - подчеркнул он.



"Аналогично, отказ от военных учений на свое территории – это самое настоящее блокирование работы ОДКБ. Никол Пашинян, мягко говоря, лукавит, когда обещает "не мешать". Он как раз мешает, поскольку не позволяет ОДКБ полноценно действовать. Мы не первый раз сталкиваемся с различного рода риторическими вывертами руководства Армении, оно регулярно демонстрирует нестандартные формы понимания той или иной ситуации. В общем виде это сводится к формуле "Мы хотим вам немного напакостить, но так-то мы не пакостники, мы хорошие ребята, просто чуть-чуть напакостим". Чистой воды софистика, и в России это прекрасно понимают", - отметил Александр Перенджиев.



"Мы видим, что план Армении состоит в том, чтобы разрушить систему ОДКБ изнутри. Армения ведь не говорит прямо, что не хочет быть в ОДКБ, и не объявляет о выходе или переходе в статус партнера Организации. Она формально остается членом, но ни в чем не участвует. Это даже не назвать "заморозкой" членства. Пашинян не хочет переходить в статус партнера, оставляет за собой членство в ОДКБ, и придумал себе термин, которого в действительности не существует – "замороженный член". Если бы Армения действительно хотела бы расстаться с ОДКБ без значительных рисков, то перешла бы в статус партнера Организации", - заключил военный политолог.