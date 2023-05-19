У России непростой период в отношениях с Арменией – Песков

У отношений России и Армении сейчас весьма сложные времена, заявил пресс-секретарь российского президента. По словам Дмитрия Пескова, это связано с участием в событиях на Южном Кавказе внерегиональных сил.

Россия и Армения переживают тяжелый период в отношениях, заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

"Сейчас у нас достаточно непростой период в отношениях с дружественной нам, братской Арменией"

– Дмитрий Песков

Представитель Кремля в интервью "Аргументам и фактам" обратил внимание на то, что в России проживает больше армян, чем на территории самой Армении.

Кроме того, он напомнил о роли, которую эти граждане РФ играют в экономике Армении: заработанные в России деньги они посылают в Армению, так что общий объем переводов составляет несколько миллиардов долларов каждый год.

"Но кавказский регион, к сожалению, приковывает к себе внимание различных внерегиональных сил. Мы убеждены, что участие этих сил должно быть сильно ограничено, ибо оно не способно принести туда стабильность и процветание"

– Песков

Соответственно, отметил он, Москва рассчитывает, что руководство Еревана все же проявит политическую волю, направленную на развитие двусторонних отношений, и тяжелый период останется позади.