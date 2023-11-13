Вестник Кавказа

Пашинян обсудил с ЕС укрепление демократии в Армении

Встреча премьер-министра Армении и послов стран-членов Евросоюза
© Фото: официальный сайт премьер-министра Армении
Глава армянского правительства пообщался сегодня с послами ЕС. В ходе встречи обсуждались последние события в регионе, а также вопросы безопасности.

В четверг, 23 ноября, состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и аккредитованных в республике послов стран-членов Евросоюза. Об этом рассказали в правительстве страны.

"Были обсуждены вопросы сотрудничества между Арменией и ЕС и совместные программы, в частности, повестка реформ в Армении и вопросы, связанные с оказываемой Евросоюзом постоянной поддержка укреплению демократических институтов"

– пресс-служба

На встрече также затрагивались происходящие на Южном Кавказе процессы и вопросы безопасности.

Помимо этого, обсуждалось урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном.

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