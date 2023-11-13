Пашинян обсудил с ЕС укрепление демократии в Армении

Глава армянского правительства пообщался сегодня с послами ЕС. В ходе встречи обсуждались последние события в регионе, а также вопросы безопасности.
В четверг, 23 ноября, состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и аккредитованных в республике послов стран-членов Евросоюза. Об этом рассказали в правительстве страны.
"Были обсуждены вопросы сотрудничества между Арменией и ЕС и совместные программы, в частности, повестка реформ в Армении и вопросы, связанные с оказываемой Евросоюзом постоянной поддержка укреплению демократических институтов"
– пресс-служба
На встрече также затрагивались происходящие на Южном Кавказе процессы и вопросы безопасности.
Помимо этого, обсуждалось урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном.
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