Пашинян и Брегадзе обсудили правовое сотрудничество Армении и Грузии

Армянский премьер и грузинский министр юстиции провели сегодня встречу в Ереване. В ходе переговоров Никол Пашинян отметил важность обмена опытом для успешного осуществления реформ.

В пятницу, 12 апреля, в Ереване состоялась встреча премьер-министра Армении и главы Минюста Грузии. Об этом сообщили в армянском правительстве.

В ходе беседы Никол Пашинян и Рати Брегадзе отметили важность развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, включая правовую.

Глава армянского правительства подчеркнул, что в настоящее время взаимодействие с Грузией находится на высоком уровне.

"Пашинян также подчеркнул важность обмена опытом в контексте эффективной реализации реформ в сфере юстиции"

– пресс-служба кабмина

В свою очередь, Брегадзе акцентировал внимание на том, что с армянскими коллегами налажено тесное сотрудничество. Кроме того, он оценил важность документа о стратегическом партнерстве, вступившего в силу всего несколько месяцев назад.

Напомним, подписание декларации о стратегическом партнерстве между двумя республиками Юного Кавказа состоялось в январе этого года.