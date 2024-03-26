Пашинян и Брегадзе обсудили правовое сотрудничество Армении и Грузии

В пятницу, 12 апреля, в Ереване состоялась встреча премьер-министра Армении и главы Минюста Грузии. Об этом сообщили в армянском правительстве.
В ходе беседы Никол Пашинян и Рати Брегадзе отметили важность развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, включая правовую.
Глава армянского правительства подчеркнул, что в настоящее время взаимодействие с Грузией находится на высоком уровне.
"Пашинян также подчеркнул важность обмена опытом в контексте эффективной реализации реформ в сфере юстиции"
– пресс-служба кабмина
В свою очередь, Брегадзе акцентировал внимание на том, что с армянскими коллегами налажено тесное сотрудничество. Кроме того, он оценил важность документа о стратегическом партнерстве, вступившего в силу всего несколько месяцев назад.
Напомним, подписание декларации о стратегическом партнерстве между двумя республиками Юного Кавказа состоялось в январе этого года.