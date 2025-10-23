Пашинян готовится к визиту в Казахстан

Председатель правительства Армении Никол Пашинян, обращаясь с поздравлениями к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня Республики Казахстан, подтвердил появившуюся ранее информацию о подготовке его официального визита в Астану.
По словам Пашиняна, он планирует прибыть в Казахстан в кратчайшие сроки, чтобы поговорить с Токаевым по всем пунктам повестки дня казахо-армянских контактов в политике и экономике. Армянский премьер выразил уверенность, что этот визит содействует благополучию обоих государств и укрепит их связи.
Поздравляя Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики Казахстан, Никол Пашинян высоко оценил результаты реформ, проведенных в стране при новом президенте, поскольку они преобразили экономические, социальные и политические процессы республике.
"Благодаря вашим дальновидным подходам, последовательным и принципиальным шагам Казахстан сегодня играет значимую роль в региональных и мировых вопросах, пользуясь уважением на международной арене"
– Никол Пашинян
Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, посетивший на этой неделе Астану с государственным визитом, объявил об открытии транзита грузов из Казахстана в Армению по азербайджанской территории, что открыло новую страницу в казахо-армянских бизнес-контактах.