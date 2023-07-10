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Паромы на Керченской переправе ходят урывками

Паромы на Керченской переправе ходят урывками
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Непогода над Черным морем никак не дает нормализовать работу Керченской переправы – сегодня вечером она снова заработала во второй раз, но пока неясно, надолго ли.

В Черном море в районе Керченской паромной переправы сегодня целый день то стихает, то крепчает ветер, нагоняющий опасные волны – соответственно урывками работает и сама переправа: так, сегодня вечером ее вновь открыли уже во второй раз, сообщили в Минтрансе Крыма.

После того как водная артерия, соединяющая Керчь с материковой частью в Краснодарском крае, начала работу утром, вскоре ее пришлось снова остановить на шесть часов из-за усиления ветра, передает "Интерфакс".

"Керченская переправа возобновила свою работу"

- Telegram-канал Минтранса Крыма

Напомним, накануне на полуострове действовало штормовое предупреждение из-за очередного ухудшения погоды, а движение паромов в 21:30 было остановлено из-за усиления ветра до 24 м/с. Сегодня утром переправу открыли, но только на час – ветер снова окреп.

На помощь грузовым паромам на Керченской переправе пришли военные

На помощь грузовым паромам на Керченской переправе пришли военные

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