РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На помощь грузовым паромам на Керченской переправе пришли военные

На помощь грузовым паромам на Керченской переправе пришли военные
На Керченской переправе для перевозки автомобилей заработали два больших десантных корабля – они перевозят гражданские машины, скопившиеся со стороны Крыма.

К перевозке гражданских автомобилей, скопившихся в пробках со стороны Крыма, приступили военные большие десантные корабли, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Солидная пробка из 260 автомобилей, выезжающих из Крыма в направлении материка, с началом работы военных уже заметно сократилась – на 18:30 мск ее длина не превышала 300 метров, передает РИА Новости.

"Два больших десантных корабля начали перевозку гражданских автомобилей на паромной переправе"

- Николай Лукашенко

Telegram-канал для туристов "Главный мост" сегодня сообщал, что проезда по Крымскому мосту ожидают более 250 автомобилей, и время ожидания может составить более часа, а вот со стороны Краснодарского края очереди нет.

Ранее о том, что Минобороны РФ готово предоставить десантные корабли для перевозки машин через Керченскую переправу, заявлял глава Минтранса России Виталий Савельев.

Досмотр на Крымском мосту: что нужно знать?

Досмотр на Крымском мосту: что нужно знать?

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
830 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version