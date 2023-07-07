На помощь грузовым паромам на Керченской переправе пришли военные

Опубликовано: 20:41, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

На Керченской переправе для перевозки автомобилей заработали два больших десантных корабля – они перевозят гражданские машины, скопившиеся со стороны Крыма.

К перевозке гражданских автомобилей, скопившихся в пробках со стороны Крыма, приступили военные большие десантные корабли, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Солидная пробка из 260 автомобилей, выезжающих из Крыма в направлении материка, с началом работы военных уже заметно сократилась – на 18:30 мск ее длина не превышала 300 метров, передает РИА Новости.

"Два больших десантных корабля начали перевозку гражданских автомобилей на паромной переправе"

- Николай Лукашенко

Telegram-канал для туристов "Главный мост" сегодня сообщал, что проезда по Крымскому мосту ожидают более 250 автомобилей, и время ожидания может составить более часа, а вот со стороны Краснодарского края очереди нет.

Ранее о том, что Минобороны РФ готово предоставить десантные корабли для перевозки машин через Керченскую переправу, заявлял глава Минтранса России Виталий Савельев.