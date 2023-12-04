Парламентская ассамблея ОБСЕ оценила договоренности Баку и Еревана

Представители ПА ОБСЕ поддержали итоги переговоров между Азербайджаном и Арменией.
Пресс-служба ПА ОБСЕ опубликовала слова главы организации Пии Каума о высокой оценке, которую она дала итогам переговоров между Азербайджаном и Арменией.
«Я высоко оцениваю эти решительные шаги, предпринятые лидерами Армении и Азербайджана для укрепления доверия между двумя странами. Это создает положительный прецедент для будущего сотрудничества. Надеюсь, что это послужит вдохновением для дальнейших инициатив»
- Пиа Каума
Также отмечается, что итог переговоров двух стран поддержала спецпредставитель организации Кари Хенриксен.
Ранее представители властей АР и РА договорились об обмене пленными военнослужащими. Азербайджанская сторона освободит 32 человека, Армения в свою очередь передаст Азербайджану двоих военных.
Читайте нас в Дзен Новости Google News