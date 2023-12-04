Вестник Кавказа

Парламентская ассамблея ОБСЕ оценила договоренности Баку и Еревана

Парламентская ассамблея ОБСЕ оценила договоренности Баку и Еревана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители ПА ОБСЕ поддержали итоги переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Пресс-служба ПА ОБСЕ опубликовала слова главы организации Пии Каума о высокой оценке, которую она дала итогам переговоров между Азербайджаном и Арменией.

«Я высоко оцениваю эти решительные шаги, предпринятые лидерами Армении и Азербайджана для укрепления доверия между двумя странами. Это создает положительный прецедент для будущего сотрудничества. Надеюсь, что это послужит вдохновением для дальнейших инициатив»

- Пиа Каума

Также отмечается, что итог переговоров двух стран поддержала спецпредставитель организации Кари Хенриксен.

Ранее представители властей АР и РА договорились об обмене пленными военнослужащими. Азербайджанская сторона освободит 32 человека, Армения в свою очередь передаст Азербайджану двоих военных.

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