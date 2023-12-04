Вестник Кавказа

Генсек ОТГ назвал совместное заявление Азербайджана и Армении шагом к миру

Генсек ОТГ назвал совместное заявление Азербайджана и Армении шагом к миру
Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) дал высокую оценку достигнутым Баку и Ереваном в результате прямых переговоров без посредников договоренностям.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев приветствует совместное заявление Баку и Еревана, сделанное накануне, говорится в заявлении организации в соцсети Х.

"Совместное заявление является значительным шагом на пути к обеспечению устойчивого мира в регионе. Это служит твердым выражением воли двух стран предпринять конкретные шаги по нормализации отношений между ними посредством прямого диалога, который приведет к заключению мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности"

- Кубанычбек Омуралиев

Напомним, накануне в ходе переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения была достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами и продолжить переговоры по установлению доверия, призвав международное сообщество поддержать их усилия.

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