Генсек ОТГ назвал совместное заявление Азербайджана и Армении шагом к миру

Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев приветствует совместное заявление Баку и Еревана, сделанное накануне, говорится в заявлении организации в соцсети Х.
"Совместное заявление является значительным шагом на пути к обеспечению устойчивого мира в регионе. Это служит твердым выражением воли двух стран предпринять конкретные шаги по нормализации отношений между ними посредством прямого диалога, который приведет к заключению мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности"
- Кубанычбек Омуралиев
Напомним, накануне в ходе переговоров между Администрацией Президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения была достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами и продолжить переговоры по установлению доверия, призвав международное сообщество поддержать их усилия.