Опубликовано: 11:47, 6 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана прокомментировал заявление главы МИД Франции, в котором она заявила, что Карабахский регион Азербайджана якобы является "анклавом" внутри страны – "Нагорным Карабахом".

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна проявила неуважение к суверенитету и территориальной целостности нашей страны, назвав Карабахский регион Азербайджана якобы "анклавом" внутри страны в форме "Нагорного Карабаха", заявил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.

Он также отметил, что высказывания главы французского внешнедипломатического ведомства являются неуважением к азербайджанцам, которые стали жертвами и пострадавшими в ходе массовых этнических чисток в регионе.

В МИД АР напомнили, что Карабахский регион признан международным сообществом частью Азербайджана, а заявления Парижа о том, что погранпункт "Лачин", установленный азербайджанской стороной, якобы приводит к блокировке дороги, безосновательны.

"Азербайджан осуществляет охрану своих границ и их пересечение происходит в соответствии с законодательством страны и правилами, принятыми на международном уровне"

- Айхан Гаджизаде

Представитель МИД АР призвал Францию покончить с провокациями и подстрекательскими идеями, которые не приближают мир и безопасность на Южный Кавказ.