Париж не может переварить победу Баку – Эльчин Амирбеков

В Азербайджане объяснили деструктивную позицию Франции, которая привела к обострению двусторонних отношений между странами. Париж оказался не способен осознать новые реалии в регионе и приспособиться к ним, заявил представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.

Франция никак не может переварить победу Азербайджана, рассказал в интервью французской Le Monde представитель президента АР по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Он подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Францией ухудшаются из-за предвзятой проармянской позиции, на которой сейчас стоит Париж. Политик пояснил, что в течение долгого времени Франция совершает вредительские действия, предоставляя Армении различную поддержку, причем не только дипломатическую и экономическую, но и военную, подрывает перспективы мира между Ереваном и Баку.

По словам Амирбекова, в тупик ситуацию загнали попытки Франции использовать различные международные площадки, в том числе СБ ООН и Евросоюз, в качестве инструментов для продвижения направленных против Азербайджана инициатив. Они не просто окончательно подорвали и без того небезупречную репутацию Франции как возможного посредника, но и негативно повлияли на доверие Баку к ЕС, где Франция играет одну из самых важных ролей.

Что же касается поставок Францией Армении летального оружия, то такие шаги, подчеркнул представитель президента, дестабилизируют обстановку и наносят урон безопасности на Южном Кавказе, подталкивая ситуацию к новым военным конфликтам и лишенной смысла гонке вооружений, таким образом искусственно отдаляя перспективы армяно-азербайджанского мира.

Подводя итог, Амирбеков констатировал, что Франция все еще не может переварить победу Азербайджана, который восстановил историческую справедливость и прекратил 30-летнюю незаконную армянскую оккупацию Карабаха и других азербайджанских регионов.