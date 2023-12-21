Франция выслала азербайджанских дипломатов

Париж отреагировал на высылку из Баку сотрудников французского посольства. Ответным шагом стала высылка азербайджанских дипломатов из Франции.

Двое азербайджанских дипломатов выдворяются из Франции, о решении рассказали в МИД этой страны.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что французская сторона приняла к сведению объявление Азербайджаном персона нон грата двоих дипломатов, работавших в посольстве Франции в Баку.

"Категорически опровергаем обвинения, выдвинутые Азербайджаном в обоснование своего решения"

– МИД Франции

В министерстве уточнили, что принятое сегодня решение стало, таким образом, ответной мерой.

Азербайджанский посол во Франции сегодня была вызвана в ведомство, где ее проинформировали об этом шаге.

Отметим, что накануне посол Франции в Баку Анн Буайон была вызвана в МИД АР. Ей вручили ноту и сообщили об объявлении нежелательными лицами двух французских дипломатов, ведущих деятельность, противоречащую дипломатическому статусу и Венской конвенции. Им было предписано уехать из Азербайджана в течение двух суток.