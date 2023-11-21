Азербайджан высылает двух французских дипломатов

МИД Азербайджана вызвал посла Франции в связи с тем, что два сотрудника французского представительства названы нежелательными персонами в республике.

Власти Азербайджана назвали двух сотрудников посольства Франции персонами нон-грата. В связи с этим в Министерство иностранных дел АР была приглашена посол Франции Анн Буайон. Информация об этом была опубликована на странице ведомства.

Отмечается, что сотрудники французского представительства названы нежелательными персонами в связи с их действиями, которые нарушает Венскую конвенцию.

Также в сообщении сказано, что власти АР выражают протест двум французским дипломатам и высылают их из страны. Им требуется выехать за пределы страны в течение двух суток.