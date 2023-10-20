Ильхам Алиев: Франция вредит стабильности Южного Кавказа

Президент Азербайджана на саммите Движения неприсоединения рассказал о деструктивном влиянии внешней политике Парижа на сферу безопасности Южно-Кавказского региона.

Власти Франции злоупотребляют своим влиянием в ООН и могут навредить стабильности Южного Кавказа. Об этом в своем обращении к участникам международной конференции "Деколонизация: Усиление женщин и развитие" сказал глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Он подчеркнул, что французская политика милитаризма дает повод для начала новых конфликтов в регионе.

«Франция проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряет реваншистские силы в Армении, готовит почву для развязывания новых войн в нашем регионе. В то же время Франция злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН для проведения своей предвзятой, необъективной политики, занимается геополитическими интригами в различных регионах, пытается использовать западные организации в качестве средства давления против государств»

- Ильхам Алиев

Кроме этого, в своем обращении президент отметил, что именно Франция была зачинщиком самых кровопролитных действий в истории колониализма. В частности, Франция на территории большого количества стран в течение многих лет совершала преступления против человечности и массовые убийства по этническим признакам.

«Несколько миллионов невинных людей, в том числе женщины и дети, были убиты Францией в Алжире, Марокко, Тунисе, Мали, Джибути, Нигерии, Чаде, Сенегале, Бенине, Кот-д'Ивуаре, Центральноафриканской Республике, Габоне, Того, Камеруне, Вьетнаме, Союзе Коморских островов, Гаити и других странах. Франция также несет большую ответственность за убийство более 800 тысяч членов племени тутси в Руанде в 1994 году»

- президент Азербайджана

Также глава государства отметил, что Азербайджан всегда занимался актуальными вопросами по правам народов. Власти республики обеспокоены тем, что французская политика неоколониализма продолжается сейчас, несмотря на то, что другие страны борются за независимость.

В заключении Ильхам Алиев выразил благодарность всем участникам международной конференции. Он отметил, что в ней поучаствовали 40 делегатов из 18 стран мира.