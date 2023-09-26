Парень с катаной был задержан на входе в техникум в Армавире

Молодой житель Кубани пришел на занятия в техникум с сувенирной катаной. Теперь ему грозит штраф либо арест.

Студенту, собиравшемуся на вечеринку сразу после занятий, возможно, предстоит заплатить штраф или вовсе отправиться за решетку. Детали инцидента рассказали в полиции Кубани.

"18-летний студент местного техникума хотел прийти на пары с сувенирной катаной. После учебы молодой человек собирался на вечеринку-косплей"

– МВД

Однако уже на входе один из сотрудников техникума заметил у парня "оружие". Проявив бдительность, мужчина остановил юношу, но нарвался на конфликт. В итоге его оппонент вызвал правоохранителей.

Молодой человек проявил агрессию и попробовал сбежать, что ему не удалось. На него оформлен протокол за мелкое хулиганство. За это преступление полагается штраф или административный арест в течение 15 суток.