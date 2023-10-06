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Парашютист разбился на соревнованиях в Чечне

Парашютист разбился на соревнованиях в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Трагедия произошла на соревнованиях по парашютному спорту в Чечне. Разбился опытный мастер во время пилотирования высокоскоростного парашюта.

Спортсмен-парашютист разбился при выполнении прыжка на соревнованиях, проходящих в Чечне.

«Во время проведения финала Кубка России по парашютному спорту в дисциплине "Купольное пилотирование" произошел несчастный случай. Погиб опытный спортсмен-парашютист, мастер спорта России Дмитрий Беляев 1978 года рождения, на счету которого более 3 700 прыжков с парашютом»

– пресс-служба центра воздушной подготовки Goodsky

Уточняется, что несчастный случай произошел при пилотировании спортсменом высокоскоростного парашюта.

По факту проводится разбирательство, устанавливаются все обстоятельства случившегося. 

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