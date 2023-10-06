Парашютист разбился на соревнованиях в Чечне

Опубликовано: 12:54, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Трагедия произошла на соревнованиях по парашютному спорту в Чечне. Разбился опытный мастер во время пилотирования высокоскоростного парашюта.

Спортсмен-парашютист разбился при выполнении прыжка на соревнованиях, проходящих в Чечне.

«Во время проведения финала Кубка России по парашютному спорту в дисциплине "Купольное пилотирование" произошел несчастный случай. Погиб опытный спортсмен-парашютист, мастер спорта России Дмитрий Беляев 1978 года рождения, на счету которого более 3 700 прыжков с парашютом»

– пресс-служба центра воздушной подготовки Goodsky

Уточняется, что несчастный случай произошел при пилотировании спортсменом высокоскоростного парашюта.

По факту проводится разбирательство, устанавливаются все обстоятельства случившегося.