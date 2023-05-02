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В горах турецкой Аланьи при полете на парашюте разбился россиянин

В горах турецкой Аланьи при полете на парашюте разбился россиянин
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минувшим вечером в горах турецкой Аланьи во время полета на парашюте разбился турист, предположительно, россиянин – он упал на скалы, в зоне падения работают спасатели.

Турист, предположительно, россиянин, упал на скалы во время полета на парашюте в Турции, спасатели пытаются оказать ему помощь, сообщили местные СМИ.

Совершавший полет на парашюте турист из России по неустановленной причине упал на скалы в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. Турецкие спасатели развернули операцию, в которой задействованы пожарные и береговая охрана. Турист жив, но известно, что он упал в ущелье и получил множественные переломы, разговаривает он с трудом, - сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий портал Gerçek Alanya.

Спасатели намерены снять мужчину со скал и вертолетом доставить его в больницы Газипаша или в Анталью.

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