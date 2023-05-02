В горах турецкой Аланьи при полете на парашюте разбился россиянин

Опубликовано: 6:24, 2 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минувшим вечером в горах турецкой Аланьи во время полета на парашюте разбился турист, предположительно, россиянин – он упал на скалы, в зоне падения работают спасатели.

Турист, предположительно, россиянин, упал на скалы во время полета на парашюте в Турции, спасатели пытаются оказать ему помощь, сообщили местные СМИ.

Совершавший полет на парашюте турист из России по неустановленной причине упал на скалы в районе крепости Аланьи и Фосфорной пещеры. Турецкие спасатели развернули операцию, в которой задействованы пожарные и береговая охрана. Турист жив, но известно, что он упал в ущелье и получил множественные переломы, разговаривает он с трудом, - сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий портал Gerçek Alanya.

Спасатели намерены снять мужчину со скал и вертолетом доставить его в больницы Газипаша или в Анталью.