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Памятник русской интеллигенции отреставрировали в столице Дагестана

памятник русской интеллигенции в Махачкале
© Фото: Suleymannabiev Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 license
В Махачкале завершилась реконструкция монумента русской интеллигенции. О ремонтных работах в мае текущего года сообщал глава Дагестана Сергей Меликов.

В Махачкале завершилась реконструкция монумента русской интеллигенции. О ремонтных работах в мае текущего года сообщал глава Дагестана Сергей Меликов.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов сообщил об окончании ремонтных работ у памятника русской интеллигенции.

В своем Telegram-канале он заявил, что руководство города проделали большую работу по изменению внешнего вида монумента в столице Дагестана.  

"Мы полностью обновили облицовку плит, составляющих часть архитектурного ансамбля мемориала, привели в порядок ступени к памятнику, заменили покрытие на постаменте, установили архитектурную подсветку и объекты уличного освещения"

- Юсуп Умавов

Глава города отметил, что территория мемориального комплекса тоже подверглась обновлению и освобождена от торговых точек.

К проведениям ремонтных работ на территории мемориала в мае текущего года призывал дагестанский руководитель Сергей Меликов. Он поручил администрации Махачкалы решить этот вопрос.

Памятник русской интеллигенции в Махачкале

Памятник, посвященный русской интеллигенции, расположен у озера Ак-Гель в столице Дагестана. Его открытие состоялось в 2006 году. Он представляет собой бронзовую скульптуру молодой русской учительницы на постаменте, у которой в руках глобус и книга.

 

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