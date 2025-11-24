Пакистан опроверг сообщения о воздушной атаке на Афганистан

В Пакистане сообщили, что не наносили минувшей ночью авиаударов по Афганистану. Ранее сообщалось, что целью пакистанских военных стали три афганских провинции.

Пакистан прокомментировал сообщение пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Забиуллы Моджахеда о нанесении авиаударов по Афганистану. Об этом сообщают пакистанские СМИ.

"Генеральный директор управления межведомственных связей с общественностью, генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чоудри провел неформальную встречу с ведущими журналистами и четко заявил, что Пакистан не проводил операций против Афганистана"

– Pakistan Observer

Чоудри отметил, что Пакистан всегда открыто сообщает о проведении всех операций.

Ранее сообщалось, что в ночь с 24 на 25 ноября пакистанские военные нанесли удары по трем афганским провинциям.