Вестник Кавказа

Пакистан нацелен на укрепление отношений с Россией

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил о стремлении Исламабада развивать экономические отношения с Москвой. Он назвал Россию великой страной.

Пакистанский премьер Шахбаз Шариф провел встречу с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком, который находится с визитом в Исламабаде.

Глава правительства заявил, что визит Оверчука внес серьезный вклад в развитие двусторонних отношений. Он сказал, что Пакистан стремится развивать экономические связи с Россией.

«Я хочу сказать вам, что с тем же рвением и приверженностью мы стремимся работать с вами очень тесно и развивать наши двусторонние отношения и торговые связи»

- Шахбаз Шариф

Шариф выразил надежду, что визит Оверчука в Исламабад послужит укреплению сотрудничества России и Пакистана. Он также назвал Россию великой страной.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
525 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Москва рада заявке Пакистана на вступление в БРИКС

Москва рада заявке Пакистана на вступление в БРИКС

Двое российских альпинистов с переломами и обморожениями спасены в Пакистане

Двое российских альпинистов с переломами и обморожениями спасены в Пакистане

Пакистан стал доступнее для российских туристов

Пакистан стал доступнее для российских туристов

Пакистан подключается к &quot;Север-Югу&quot;

Пакистан подключается к "Север-Югу"

Россия может запустить прямые авиарейсы в Пакистан

Россия может запустить прямые авиарейсы в Пакистан

Россия и Пакистан договорились о сотрудничестве в спортивной сфере

Россия и Пакистан договорились о сотрудничестве в спортивной сфере

Кремль: конфликт Ирана и Пакистана - производные кризиса в Газе

Кремль: конфликт Ирана и Пакистана - производные кризиса в Газе

Пакистан начал платить за российское зерно в дирхамах

Пакистан начал платить за российское зерно в дирхамах

Прямые рейсы свяжут Россию и Пакистан

Прямые рейсы свяжут Россию и Пакистан

Путин сменил посла России в Пакистане

Путин сменил посла России в Пакистане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы