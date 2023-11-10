Пакистан нацелен на укрепление отношений с Россией

Премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил о стремлении Исламабада развивать экономические отношения с Москвой. Он назвал Россию великой страной.

Пакистанский премьер Шахбаз Шариф провел встречу с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком, который находится с визитом в Исламабаде.

Глава правительства заявил, что визит Оверчука внес серьезный вклад в развитие двусторонних отношений. Он сказал, что Пакистан стремится развивать экономические связи с Россией.

«Я хочу сказать вам, что с тем же рвением и приверженностью мы стремимся работать с вами очень тесно и развивать наши двусторонние отношения и торговые связи»

- Шахбаз Шариф

Шариф выразил надежду, что визит Оверчука в Исламабад послужит укреплению сотрудничества России и Пакистана. Он также назвал Россию великой страной.