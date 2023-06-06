РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ozon начнет работать в Киргизии и Армении

Ozon начнет работать в Киргизии и Армении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В ближайшие месяцы Ozon начнет доставлять товары в Киргизию и Армению. В Киргизии маркетплейс приступит к работе уже в этом месяце.

До конца этого года российский маркетплейс Ozon расширит зону присутствия.

Глава бизнес-направления Ozon Сергей Гончаров рассказал, что на рынок Киргизии интернет-магазин выйдет уже в июне.

Запуск работы Ozon в Армении запланирован на осень. В республике планируется создать локальный онлайн-магазин, ассортимент будет подобран с интересом местных покупателей. Также Ozon в Армении создаст собственную логистическую инфраструктуру.

По словам Гончарова, приход компании в Армению откроет доступ армянским бизнесменам не только в армянскому, но и к российскому рынкам - они смогут продавать свои товары через маркетплейс.

На данный момент товары с Ozon имеют возможность заказывать жители России, Беларуси, Казахстана.

3 самые печальные заброшки Еревана

3 самые печальные заброшки Еревана

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
995 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version