Ozon начнет работать в Киргизии и Армении

Опубликовано: 12:52, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ближайшие месяцы Ozon начнет доставлять товары в Киргизию и Армению. В Киргизии маркетплейс приступит к работе уже в этом месяце.

До конца этого года российский маркетплейс Ozon расширит зону присутствия.

Глава бизнес-направления Ozon Сергей Гончаров рассказал, что на рынок Киргизии интернет-магазин выйдет уже в июне.

Запуск работы Ozon в Армении запланирован на осень. В республике планируется создать локальный онлайн-магазин, ассортимент будет подобран с интересом местных покупателей. Также Ozon в Армении создаст собственную логистическую инфраструктуру.

По словам Гончарова, приход компании в Армению откроет доступ армянским бизнесменам не только в армянскому, но и к российскому рынкам - они смогут продавать свои товары через маркетплейс.

На данный момент товары с Ozon имеют возможность заказывать жители России, Беларуси, Казахстана.