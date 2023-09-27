Отсутствие мечетей вызывает напряженность и недовольство – ДУМ РФ

Опубликовано: 19:28, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российским городам-миллионникам необходимы новые мечети, говорится в заявлении Духовного управления мусульман. В ДУМ уверены, что их дефицит становится причиной для возникновения напряженности, причем и среди тех, кто не исповедует ислам.

В ДУМ РФ раскритиковали недостаточное развитие исламской инфраструктуры в российских регионах. Вопрос обсуждался на пленуме управления и получил отражение в его итоговой резолюции.

В заявлении говорится о необходимости открытия мусульманских культурных, а также образовательных центров, распространения индустрии халяль, развития исламского банкинга.

"Подчеркиваем, что отсутствие мечетей в городах-миллионниках провоцирует напряженность и недовольство как среди мусульманского населения, так и среди немусульман"

– резолюция

В планах управления также – разработка типового проекта, по которому можно было бы строить молельные дома в местах лишения свободы. Эта работа будет реализована совместно с ФСИН.