РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Отсутствие мечетей вызывает напряженность и недовольство – ДУМ РФ

Отсутствие мечетей вызывает напряженность и недовольство – ДУМ РФ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российским городам-миллионникам необходимы новые мечети, говорится в заявлении Духовного управления мусульман. В ДУМ уверены, что их дефицит становится причиной для возникновения напряженности, причем и среди тех, кто не исповедует ислам.

В ДУМ РФ раскритиковали недостаточное развитие исламской инфраструктуры в российских регионах. Вопрос обсуждался на пленуме управления и получил отражение в его итоговой резолюции.

В заявлении говорится о необходимости открытия мусульманских культурных, а также образовательных центров, распространения индустрии халяль, развития исламского банкинга.

"Подчеркиваем, что отсутствие мечетей в городах-миллионниках провоцирует напряженность и недовольство как среди мусульманского населения, так и среди немусульман"

– резолюция

В планах управления также – разработка типового проекта, по которому можно было бы строить молельные дома в местах лишения свободы. Эта работа будет реализована совместно с ФСИН.

Самые древние мечети в мире: Мекка, Медина, Иерусалим…

Самые древние мечети в мире: Мекка, Медина, Иерусалим…

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1000 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version