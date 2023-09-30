Отношения двух стран обсудили представитель президента Азербайджана и иранский посол

Опубликовано: 16:17, 30 сен 2023 (UTC+3 MSK)

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Сегодня в Баку прошла встреча представителя президента Азербайджана по особым поручениям Халафа Халафова и посла Ирана Сейеда Аббаса Мусави, стороны обсудили двухсторонние отношения.

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави сегодня провел встречу с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым, сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

Представители двух стран обсудили двусторонние отношения между Ираном и Азербайджаном, а также региональную ситуацию в целом, передает Trend.

Отдельной темой беседы высокопоставленных чиновников стала ситуация в Карабахе.

Подробности беседы не сообщаются.