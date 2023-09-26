Путин и Раиси провели телефонный разговор: обсуждался Карабах

Опубликовано: 15:10, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Кремля

Президенты России и Ирана сегодня провели телефонный разговор. Одной из тем, которые обсуждали Путин и Раиси, была ситуация в Карабахе.

Президент Ирана Эбрахим Раиси позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Детали разговора озвучили в Кремле.

Ситуация в Карабахе

Политики обстоятельно обсудили события в Карабахе, а также послевоенную нормализацию между Ереваном и Баку.

Российский президент рассказал о работе российских миротворцев.

"Президенты России и Ирана акцентировали важность решения всех вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами. Высказана обоюдная заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран и Турция)"

– Кремль

Иран и БРИКС

Еще одной из тем разговора был БРИКС, участником которого недавно стал Иран.

Президент Исламской Республики выразил благодарность за поддержку, полученную Тегераном при рассмотрении его заявки в БРИКС.

"Обсуждены шаги по обеспечению плавного подключения Ирана к полноформатной деятельности этого Объединения с учетом председательства в нем России в 2024 году"

– пресс-служба Кремля

Россия и Иран: отношения

Путин и Раиси также коснулись двусторонних отношений. Они заявили об удовлетворении уровнем сотрудничества, которое охарактеризовали как конструктивное и взаимовыгодное.