Путин и Раиси провели телефонный разговор: обсуждался Карабах

Президент Ирана Эбрахим Раиси позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Детали разговора озвучили в Кремле.
Ситуация в Карабахе
Политики обстоятельно обсудили события в Карабахе, а также послевоенную нормализацию между Ереваном и Баку.
Российский президент рассказал о работе российских миротворцев.
"Президенты России и Ирана акцентировали важность решения всех вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами. Высказана обоюдная заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран и Турция)"
– Кремль
Иран и БРИКС
Еще одной из тем разговора был БРИКС, участником которого недавно стал Иран.
Президент Исламской Республики выразил благодарность за поддержку, полученную Тегераном при рассмотрении его заявки в БРИКС.
"Обсуждены шаги по обеспечению плавного подключения Ирана к полноформатной деятельности этого Объединения с учетом председательства в нем России в 2024 году"
– пресс-служба Кремля
Россия и Иран: отношения
Путин и Раиси также коснулись двусторонних отношений. Они заявили об удовлетворении уровнем сотрудничества, которое охарактеризовали как конструктивное и взаимовыгодное.