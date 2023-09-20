Иран все меньше сопротивляется созданию Зангезурского коридора

Иранские лидеры общественного мнения обращают внимание на политическую и экономическую важность Зангезурского коридора, а также рассматривают его в контексте противостояния с Турцией, в котором позиции Тегерана не так крепки.

Напомним, межправительственное соглашение между Баку и Тегераном по осуществлению проекта по строительству Зангезурского коридора было подписано более двух лет назад – еще весной 2021 года.

Безусловно, за это время утекло немало воды. Страны успели пережить серьезную размолвку, однако сегодня есть все основания надеяться, что постепенно кризис будет пройден. Ведь стороны не хотят эскалации. Азербайджан и Иран договариваются о решении транспортных вопросов, в том числе и относительно создания новых коммуникационных сообщений между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Ирана. Это вполне может способствовать обнулению одной из основных причин противостояния – Зангезурского коридора.

«Иран следует международным стандартам»

Позиция Ирана в отличие от позиции Турции по карабахскому конфликту и Зангезурскому коридору подкрепляется нормами международного права. На это в интервью изданию Khabar Online обращает внимание бывший посол Ирана в Баку Мохсен Пак Айин:

«Позиция Ирана в отношении послевоенного урегулирования конфликта и кавказских коммуникаций полностью принципиальна и соответствует международным стандартам. Исламская Республика Иран поддерживает территориальную целостность соседних стран. В этой ситуации Турция злоупотребила своими дружественными отношениями с Азербайджаном и просит Алиева настоять на интернационализации КПП Зангезур и даже угрожает Армении военным нападением, чтобы открыть этот КПП. Фактически, сегодня Анкара является главным препятствием на пути решения разногласий между Баку и Ереваном, поскольку главным проигравшим в установлении мира на Кавказе станет Турция».

Этот же эксперт в комментарии для Etemad продолжает:

«Целью Азербайджана после вступления в 44-дневную войну было освобождение Карабаха. ИРИ всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Лидер исламской революции (аятолла Хомейни – прим. автора) говорил, что все земли и территории Азербайджана должны быть освобождены. Исламская Республика Иран оказала максимальную поддержку Азербайджанской Республике».

Позиция Ирана по Зангезурскому коридору. Что имел в виду Абдоллахиян?

Иранский эксперт по международным вопросам Рахман Кахраманпур расшифровывает позицию Тегерана по Зангезурскому коридору, а также обращает внимание на экономическое и политическое измерение вопроса для Армении.

«Заявление министра иностранных дел Ирана (Амира Абдоллахияна – прим. автора) на встрече со своим армянским коллегой о том, что Алиев пообещал, что путь Ирана в Армению не будет заблокирован, и что Иран приветствует структуру 3+3, является признаком снижения сопротивления Ирана созданию Зангезурского коридора. Дипломатические движения последних нескольких месяцев подтверждают это предположение. Внутриполитическая ситуация в Армении и другие создавшиеся в регионе условия таковы, что Ереван уже не против открытия путей сообщения. Пашинян также заявил перед своими соперниками, известными как армянское лобби Карабаха, что у Армении нет другого выбора, кроме как передать Карабах Азербайджану в долгосрочной перспективе. Армения сталкивается с острыми экономическими проблемами и глубокими политическими разногласиями внутри, и она хочет решить часть своих экономических проблем, открыв границу с Турцией и подключившись к торговым путям на Южном Кавказе», – написал он в Х (бывший Twitter).

Иранский эксперт: мы ведем себя пассивно

Недавние заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно Зангезурского коридора вызвали чувствительную реакцию в Иране. Местные эксперты полагают, что, если Иран не воспользуется имеющимися возможностями, этот коридор будет потерян для Исламской Республики, что равнозначно геополитическому поражению.

В комментарии информационному агентству Ilna эксперт в области энергетики Эхсан Мохдиян указывает на важность Зангезурского коридора для энергообмена Ирана со странами региона. Эффект от его реализации зависит от того, насколько иранская сторона будет активна и не позволит экономическим и политическим интересам, безопасности страны оказаться под угрозой, говорит он.

«Если мы продолжим эту пассивную политику, наши интересы определенно будут поставлены под угрозу в будущем. Мы видим, как Эрдоган что-то упомянул по этому поводу, но МИД Ирана никак не реагирует. Получается, что мы храним молчание в случае, когда видим явное вмешательство в свои интересы. И это плохой знак для Тегерана. Наша бдительность усыплена. Будто бы проблем нет. Но это заблуждение».

Он добавил: «Сейчас Турция пытается поставить под угрозу все наши интересы, то есть пытается стабилизировать Транскаспийский или Средний коридор как маршрут передачи товаров и электроэнергии. У Турции есть параллельный маршрут из Китая в Европу, который проходит через Каспий и Грузию, а также через железную дорогу Тбилиси-Баку в Турцию, но она настаивает на параллельном маршруте железной дороги и трубопровода с юга и точно от иранской границы. У Турции есть план составить конкуренцию нашему МТК «Север-Юг». В последние недели турецкие официальные лица посетили Ирак и планируют построить параллельный коридор (маршрут развития), включающий трубопроводы, железные дороги и дороги для транспортировки товаров и энергии, который, если он будет запущен, может стать альтернативой коридору «Север-Юг». Нас это обязано беспокоить! Эта линия также является нашим конкурентом и в любом случае это еще одна параллельная задача, которую уже сейчас решает Турция, и которую должно решить наше руководство. Если бы Турция хотела следовать процедуре, основанной на сотрудничестве с Ираном, она могла бы использовать железнодорожные маршруты внутри Ирана. В итоге мы видим конкуренцию, которая может перерасти во вражду».

Безусловно, нормализация ирано-азербайджанских отношений даст возможность Ирану – авторитетной региональной державе – с еще большим эффектом работать вместе с Россией над проблемами обеспечения безопасности и миротворчества на Южном Кавказе.