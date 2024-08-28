Открытие границ обсудят Дагестан и Азербайджан

Депутаты Дагестана намерены обсудить с членами Милли Меджлиса Азербайджана открытие сухопутных границ. Делегация из Дагестана работала на участках во время выборов.

Спикер дагестанского парламента Заур Аскендеров сообщил, что депутаты Народного собрания РД намерены обсудить с коллегами из Милли Меджлиса Азербайджана открытие границ.

Как пишет издание «Спутник Азербайджан», Аскендеров отметил, что открытие может состояться в виде запуска чартерных рейсов или ж/д сообщения.

Стоит добавить, что дагестанская делегация работала в составе Миссии международных наблюдателей СНГ на избирательных участках в Азербайджане, где прошли выборы в парламент.

Аскендеров также подчеркнул, что выборы прошли в демократическом русле и добавил, что парламенты Азербайджана и Дагестана тесно сотрудничают.