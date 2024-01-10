Отель в Актау выплатит штраф за загрязнение озера, где погибли лебеди

Внеплановая проверка показала, что сточные воды, сливаемые отелем в Актау в озеро Караколь, не соответствуют нормам. На Aktau Tourism Ltd будут выписаны штрафы, отелю предписано остановить сброс стока в водоем.

Против Aktau Tourism Ltd в Мангистауской области возбуждено два дела в связи с загрязнением озера Караколь. На озере зафиксирована массовая гибель лебедей.

Департамент экологии Мангистау установил, что отелем не соблюдались требования экологического законодательства Казахстана. Возбуждены административные дела, в связи с нарушением требований по охране атмосферного воздуха и охране водных объектов от загрязнения и засорения, а также из-за превышения технологических нормативов выбросов в окружающую среду.

Компании Aktau Tourism Ltd будет выписан штраф. Гостиничный комплекс Aktau Resort Hotel находится на берегу Каспийского моря.

Экологами также вынесено предписание о приостановке сброса сточных вод объекта в озеро Караколь - отель должен либо сливать сток в канализацию города, либо повысить степень очистки.

Всего на озере Караколь этой зимой нашли около тысячи мертвых лебедей.