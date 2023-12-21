Отель Rixos Aktau может быть причастен к смерти 800 лебедей в Казахстане

Почти 830 лебедей погибли в Казахстане на озере Караколь. Экологи установили, пернатые не только болели птичьим гриппом, но и страдали от загрязнения воды в озере. Под подозрение попал отель Rixos Aktau.

Популярный отель Rixos Aktau в Мангистауской области проходит проверку в связи со смертью 828 лебедей на озере Караколь за последний месяц.

В министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан рассказали, что у всех погибших лебедей выявлен азиатский птичий грипп H5N1. Кроме того установлено, что вода в озере загрязнена - выявлено превышение загрязняющих веществ в водах, сбрасываемых в Караколь.

"На основании этих данных инициирована внеплановая проверка Rixos Aktau. По завершению всех проверочных мероприятий в отношении нарушителей по выявленным нарушителям будут приняты соответствующие меры инспекторского реагирования и возбуждены административные дела"

– Минэкологии Казахстана

Мертвых лебедей на берегу охраняемого водоема начали находить с 21 декабря, в основном погибли молодые лебеди. Факт массовой гибели птиц расследуется.