Отель Rixos Aktau может быть причастен к смерти 800 лебедей в Казахстане

Популярный отель Rixos Aktau в Мангистауской области проходит проверку в связи со смертью 828 лебедей на озере Караколь за последний месяц.
В министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан рассказали, что у всех погибших лебедей выявлен азиатский птичий грипп H5N1. Кроме того установлено, что вода в озере загрязнена - выявлено превышение загрязняющих веществ в водах, сбрасываемых в Караколь.
"На основании этих данных инициирована внеплановая проверка Rixos Aktau. По завершению всех проверочных мероприятий в отношении нарушителей по выявленным нарушителям будут приняты соответствующие меры инспекторского реагирования и возбуждены административные дела"
– Минэкологии Казахстана
Мертвых лебедей на берегу охраняемого водоема начали находить с 21 декабря, в основном погибли молодые лебеди. Факт массовой гибели птиц расследуется.