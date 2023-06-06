РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Отель Краснодара оказался самостроем

Отель Краснодара оказался самостроем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Краснодаре начался демонтаж одной из городских гостиниц: как показала проверка, гостиничный комплекс был построен незаконно, и поскольку его владелец проигнорировал решение суда, теперь его сносит муниципалитет.

Власти Краснодара приступили к сносу гостиницы на улице Бершанской, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Гостиничный комплекс был признан самостроем по решению суда - иск к его владельцу подала мэрия города на основании того, что корпуса и вспомогательные помещения были возведены собственником в обход закона, передает "АиФ-Юг".

Должник долго игнорировал решение суда, постановившего демонтировать самострой, чем спровоцировал муниципалитет самому заняться этим вопросом. Бездействие владельца незаконного отеля тоже не осталось безнаказанным – ему назначен крупный административный штраф.

Ранее в Краснодаре уже снесли пять незаконных капитальных объектов, такая же участь за два последних месяца постигла 643 временных объекта кубанской столицы.

Краснодарский &quot;Гранд-Отель&quot; отреставрируют в судебном порядке

Краснодарский "Гранд-Отель" отреставрируют в судебном порядке

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1055 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version