Отель Краснодара оказался самостроем

Опубликовано: 10:45, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Краснодаре начался демонтаж одной из городских гостиниц: как показала проверка, гостиничный комплекс был построен незаконно, и поскольку его владелец проигнорировал решение суда, теперь его сносит муниципалитет.

Власти Краснодара приступили к сносу гостиницы на улице Бершанской, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

Гостиничный комплекс был признан самостроем по решению суда - иск к его владельцу подала мэрия города на основании того, что корпуса и вспомогательные помещения были возведены собственником в обход закона, передает "АиФ-Юг".

Должник долго игнорировал решение суда, постановившего демонтировать самострой, чем спровоцировал муниципалитет самому заняться этим вопросом. Бездействие владельца незаконного отеля тоже не осталось безнаказанным – ему назначен крупный административный штраф.

Ранее в Краснодаре уже снесли пять незаконных капитальных объектов, такая же участь за два последних месяца постигла 643 временных объекта кубанской столицы.