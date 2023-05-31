Краснодарский "Гранд-Отель" отреставрируют в судебном порядке

Опубликовано: 16:51, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Арбитражный суд Краснодарского края обязал местную компанию "Электрогаз", собственника здания культурного наследия гостиницы "Гранд-Отель" архитектора Е.Г.Губкиной, построенной в 1888-1900 годах, разработать проект и отреставрировать его.

Краснодарский арбитражный суд обязал компанию "Электрогаз" отреставрировать историческое здание городского "Гранд-Отеля", в котором находится музей им. Е.Д.Фелицына.

По материалам дела, объект культурного наследия состоит из двух зданий: в литере А находится музей, а литер Б - собственность "Электрогаза". В 2020 году компания получила от администрации края приказ с требованием о реставрации до 25 февраля 2021 года, однако проигнорировала его.

"В 2020 году администрацией Краснодарского края принят приказ "Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ "Гостиница "Гранд-Отель" Е.Г.Губкиной, 1888-1900 годы". Работы по сохранению объекта культурного наследия необходимо было завершить до 25.02.2021", - отмечено в документах суда, передает портал Юга.ру.

Поскольку компания не выполнила свои обязательства, в октябре прошлого 2022 года администрация обратилась в суд с требованием о разработке проекта сохранения здания.

Теперь суд обязал организацию исполнить требования в течение шести месяцев, его решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.