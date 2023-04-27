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Суд решит судьбу инженера, из-за которого отравились 126 человек в Минводах

Суд решит судьбу инженера, из-за которого отравились 126 человек в Минводах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Минводах под суд пойдет инженер водоканала, который допустил попадание в водопроводную систему воды, не соответствующей нормам, что привело к кишечной инфекции у 126 жителей. Инженеру грозит до двух лет тюрьмы.

В Минводах водопроводной водой отравились 126 человек, дело против главного инженера организации, снабжающей город водой, направлено в суд. Обвинительное заключение утвердили в Ставропольской прокуратуре.

"По версии следствия, главный инженер в ресурсоснабжающей организации, зная, что поставляемая питьевая вода не соответствует установленным нормам, не принял мер по прекращению водоснабжения",

– отметили в прокуратуре региона.

Из дела следует, что также в организации не был проведен лабораторный анализ воды после ремонтных работ. В результате потребителям подавалась вода, не соответствующая нормам, острую кишечную инфекцию подхватили в Минводах 126 человек.

Уголовное дело направят в суд. Инженер на два года может лишиться свободы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

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