Суд решит судьбу инженера, из-за которого отравились 126 человек в Минводах

В Минводах водопроводной водой отравились 126 человек, дело против главного инженера организации, снабжающей город водой, направлено в суд. Обвинительное заключение утвердили в Ставропольской прокуратуре.
"По версии следствия, главный инженер в ресурсоснабжающей организации, зная, что поставляемая питьевая вода не соответствует установленным нормам, не принял мер по прекращению водоснабжения",
– отметили в прокуратуре региона.
Из дела следует, что также в организации не был проведен лабораторный анализ воды после ремонтных работ. В результате потребителям подавалась вода, не соответствующая нормам, острую кишечную инфекцию подхватили в Минводах 126 человек.
Уголовное дело направят в суд. Инженер на два года может лишиться свободы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.