Отдых в Египте может стать дешевле для россиян

Цены на отдых в Египте могут подешеветь при определенных условиях, считает старший преподаватель кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Евгений Ицаков.

Египет может рассмотреть вопрос снижения цен для российских туристов вслед за Турцией. Такое мнение в беседе c корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил старший преподаватель кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Евгений Ицаков.

"Страны не принимают подобные решения централизованно. Например, египетские отельеры примут его, если почувствуют падение интереса к своему рынку в пользу турецких отелей. Но надо, чтобы они почувствовали"

– Евгений Ицаков

По его словам, все зависит от того, насколько забронирован у них номерной фонд.

"Сейчас середина января, это достаточно рано. То есть время на реакцию есть. Так что может быть и последует снижение цен"

– эксперт