Отдых в Дагестане станет еще дороже

В Дагестане и других регионах Кавказа с апреля подорожают туристические услуги. Стоимость отдыха повысится на 30%. В 2023 году на Кавказе побывало более 8 млн россиян.

В ряде регионов Северного Кавказа с 10 апреля повысятся цены на туристические услуги, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на источники.

Стоимость отдыха станет выше на 30%. Это коснется Северную Осетию (36 тыс рублей за 6 ночей), Чечню и КЧР (35 тыс рублей), а также Дагестан и Ставрополье (40 тыс рублей).

Подорожание цен на туруслуги связано с большим притоком туристов на Северный Кавказ. В свою очередь работники туриндустрии повышают цены на аренду жилья и экскурсий.

Стоит добавить, что в прошлом году на Северном Кавказе побывало свыше 8 млн российских туристов.