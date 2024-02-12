Почему туристы полюбили Дагестан? 

Руководство Российского союза туриндустрии и Альянса туристический агентств рассказало "Вестнику Кавказа" о состоянии туристического рынка в Дагестане и в целом на Северном Кавказе.

Дагестан в последние годы переживает всплеск туристического потока. Только в 2022 году спрос на отдых в республике вырос в 1,5 раза, и в 2023 году число отдыхающих на дагестанских курортах продолжает расти двузначными темпами. О том, за счет чего Дагестану удается привлекать все больше туристов, "Вестник Кавказа" поговорил с вице-президент Российского союза туриндустрии, председателе комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрием Барзыкиным, директором ассоциации "Турпомощь", вице-президентом Российского союза туриндустрии Александром Осауленко и исполнительным директором Альянса туристических агентств Наталией Осиповой.

Дагестан - очень популярное направление

Наталия Осипова в первую очередь отметила резкий рост популярности Дагестана во внутреннем тризме. "Если говорить о популярности направлений, то Дагестан действительно как-то неожиданно у нас выстрелил. И до сих пор остается очень популярным это направление, хотя все еще очень мало объектов размещения. Важное преимущество Дагестана – работающий аэропорт и недолгий перелет", - сказала она.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Юрий Барзыкин подчеркнул, что Дагестан целенаправленно работает над привлечением туристов. "Любая неожиданность должна быть подготовлена. В Дагестан, начиная с сентября, действовали полетные программы крупных туроператоров. В Дагестан загодя генерировался поток туристов, прежде всего, по культурно-познавательному, гастрономическому и рекреационному направлению. И, конечно, сами органы власти и бизнес Дагестана постарались – рекламу дагестанских курортов можно было услышать повсюду", - пояснил он.

Наталия Осипова добавила, что уже активно работает "сарафанное радио" о привлекательности дагестанских курортов. "Те, кто слетал в Дагестан, много говорят об этом направлении. Из-за повышенного спроса я тоже начала знакомиться с Дагестаном, и мне сами туристы рассказывают, что в республике чистейшее море и необыкновенная красота. Что не менее важно, в Дагестане богатая история, и по историческим местам организуются познавательные туры", - поведала исполнительный директор Альянса туристических агентств.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Юрий Барзыкин указал на формирование в Дагестане привлекательных инвестиционных предложений в туристической сфере. "На каспийском побережье планирует детский центр. В целом будут развиваться дополнительные кластеры по отдыху, по различным видам туризма, чтобы диверсифицировать потоки, и в Дагестане были не только культурно-познавательные и гастрономические туры, но и иные", - сообщил председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма.

Кавказу надо развивать инфраструктуру

Александр Осауленко обратил внимание, что не только Дагестану, но и всем курортам на Северном Кавказе необходимо активно развивать туристическую инфраструктуру, чтобы соответствовать растущему спросу. "Инфраструктура должна быть готова принимать растущие потоки. Это ключевой момент. Также необходимо серьезно заниматься профессиональной подготовкой, поскольку пандемия достаточно серьезно выкосила наши профессиональные ряды, очень много людей ушли из отрасли и вряд ли вернутся. Вопрос кадров стоит достаточно остро, и если в республиках Северного Кавказа этот вопрос будет решен, это повысит их туристическую привлекательность", - сказал он.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Юрий Барзыкин отметил потребность в туристической кооперации между субъектами в СКФО. "Очень важно складывать потенциалы. Нужны межрегиональные, трансграничные туры и продукты. Прилетел в Дагестан – посетил еще 2-3 республики. Есть поручение по Владикавказу, чтобы сделать его логистическим авиацентром, и было бы правильно, если туристы, прилетев в Северную Осетию – Аланию, могли съездить в соседние республики. То есть нужно не только в своей республике развивать туризм, но предлагать комплексные туры, интегрированные по всему Северному Кавказу", - пояснил он.

Также вице-президент РСТ подчеркнул, что российским туристам в принципе интересен отдых на Северном Кавказе. "Мы вчера встречались с крупными туроператорами, они формируют программы, в том числе полетные. Сейчас популярен Дагестан, куда есть комплексные туры, и они востребованы. Также люди покупают туры в Чеченскую республику, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию – Аланию. В целом, я часто встречаюсь и говорю, что надо использовать бренд "Северный Кавказ", он очень хорошо действует. А кто там больше или лучше собирает туристические потоки, не столь важно, поскольку в разное время года они все интересны", - заключил Юрий Барзыкин.