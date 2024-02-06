Россияне мечтают о романтическом путешествии на Северный Кавказ

Красивая природа, узкие улочки старых городов, солнечные пляжи - где лучше всего проводить романтический отдых? Россияне выбирают Кавказ, Калининград и Сочи.

Куда россияне мечтают отправиться в романтическое путешествие? Опрос сервиса путешествий Туту.ру показал, что многих влекут богатые природными красотами самобытные регионы - Кавказ, Алтай, Камчатка.

Идеальное романтическое путешествие большинство (27%) респондентов представляет себе по России. Почти 11% опрошенных хотели бы побывать со второй половинкой на Байкале, Северном Кавказе, Алтае или Камчатке.

Городскую романтику выбирают 9,5% россиян. Востребованы такие города, как Санкт-Петербург, Калининград, Казань.

Приморская романтика влечет 6,6% опрошенных, они хотели бы отдохнуть в Сочи, Адлере, Туапсе.

Отправиться на романтический отдых за границу мечтает четверть опрошенных. Здесь лидерам стали пляжные направления - Турция, Египет, Мальдивы, а также старые европейские города - Париж, Венеция, Прага.

Участие в опросе приняли свыше 1 тыс граждан со всей России.