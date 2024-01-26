Что привлекает россиян в Дагестане?

Социолог Института общественного мнения Эвелина Будеева отметила, что россияне стали оценивать репутацию южных регионов страны более позитивно, чем раньше. Она подчеркнула, что жители России больше всего ценят в Кавказе культурную и природную привлекательность.
"Они вошли в топ за счет более высоких оценок по таким критериям, как природа, климат и хорошая экология, а также развитая сфера туризма"
- Эвелина Будеева
Чем популярен Дагестан?
В топ-рейтинге Дагестан расположился на высоких позициях. В рейтинге "Какой регион мне больше всего нравится?" республика вошла в двадцатку, заняв 14-е место. В "репутационном" рейтинге регион показал 15-й результат.
Последние несколько лет формируется новый образ всего Северного Кавказа, в том числе и Дагестана. Теперь это перспективная, благоприятная для отдыха и жизни республика. Природа, море и экскурсионные возможности привлекают не только туристов, но и инвестиции.
Регион стал одним из популярных направлений внутреннего туризма. В Дагестане активно развиваются все виды отдыха: гастрономический, спортивный и экстремальный, промышленный, этнокультурный, лечебно-оздоровительный, сельский и даже медицинский.
Проблемы в Дагестане
При этом надо сказать, что, как следует из результатов опроса, меньше всего в Дагестане россиян привлекают финансовая составляющая, эффективность управления и уровень социального расслоения.
Дагестан продолжает оставаться одним из дотационных регионов страны. Кроме того, высок отток молодежи за пределы республики. События в конце октября 2023 года также наложили негативный отпечаток.
Однако, несмотря на социально-экономические проблемы, регион по-прежнему пользуется спросом, а туризм в Дагестане развивается теперь не только летом, но и зимой.