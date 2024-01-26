Что привлекает россиян в Дагестане?

Эксперты Института общественного мнения включили Дагестан в топ-рейтинг регионов, куда россияне хотят переехать. Чем сегодня привлекателен Дагестан?

Социолог Института общественного мнения Эвелина Будеева отметила, что россияне стали оценивать репутацию южных регионов страны более позитивно, чем раньше. Она подчеркнула, что жители России больше всего ценят в Кавказе культурную и природную привлекательность.

"Они вошли в топ за счет более высоких оценок по таким критериям, как природа, климат и хорошая экология, а также развитая сфера туризма"

- Эвелина Будеева

Чем популярен Дагестан?

В топ-рейтинге Дагестан расположился на высоких позициях. В рейтинге "Какой регион мне больше всего нравится?" республика вошла в двадцатку, заняв 14-е место. В "репутационном" рейтинге регион показал 15-й результат.

Последние несколько лет формируется новый образ всего Северного Кавказа, в том числе и Дагестана. Теперь это перспективная, благоприятная для отдыха и жизни республика. Природа, море и экскурсионные возможности привлекают не только туристов, но и инвестиции.

Регион стал одним из популярных направлений внутреннего туризма. В Дагестане активно развиваются все виды отдыха: гастрономический, спортивный и экстремальный, промышленный, этнокультурный, лечебно-оздоровительный, сельский и даже медицинский.

Проблемы в Дагестане

При этом надо сказать, что, как следует из результатов опроса, меньше всего в Дагестане россиян привлекают финансовая составляющая, эффективность управления и уровень социального расслоения.

Дагестан продолжает оставаться одним из дотационных регионов страны. Кроме того, высок отток молодежи за пределы республики. События в конце октября 2023 года также наложили негативный отпечаток.

Однако, несмотря на социально-экономические проблемы, регион по-прежнему пользуется спросом, а туризм в Дагестане развивается теперь не только летом, но и зимой.