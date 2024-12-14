Вестник Кавказа

Оппозиционер Мелия отпущен под залог в 50 тыс лари

Оппозиционер Мелия отпущен под залог в 50 тыс лари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси выбрали меру пресечения в отношении оппозиционера Ники Мелия, который не явился на заседание парламентской комиссии.

Суд в Тбилиси выбрал меру пресечения в отношении лидера оппозиционной "Коалиции за перемены" Ники Мелия, который обвиняется в невыполнении требований парламентской комиссии. Политик отпущен под залог в размере 50 тыс лари(около $18 тыс). 

Сообщается, что у оппозиционера есть месяц для внесения необходимой суммы. 

Политик на заседании суда заявил, что сторона обвинения "не служит ни истине, ни правосудию". 

Напомним, что Мелия, как и ряд других политических деятелей, был вызван временной парламентской комиссией Грузии для дачи показаний в рамках расследования преступлений режима Саакашвили. Оппозиционер отказался явиться на заседание комиссии, что стало причиной для возбуждения уголовного дела.

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