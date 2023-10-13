ООН призвала помочь Палестине

Опубликовано: 12:12, 13 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Организация объединенных наций выступила с предложением собрать деньги для оказания помощи пострадавшим палестинцам. Всего предполагается получить $294 млн.

Представители Организации объединенных наций предложили мировым сообществам выделить деньги на поддержку пострадавшим в Палестине гражданам. По подсчетам организации сумма, которую необходимо собрать, должна составить $294 млн.

«Заявка призывает собрать примерно 294 миллиона долларов для 77 гуманитарных партнеров с целью удовлетворить наиболее срочные потребности 1 260 000 человек в Газе и на оккупированном Западном берегу»

– ООН

Военный конфликт между Израилем и Палестиной разгорелся с новой силой 7 октября, когда Израиль был подвергнут масштабному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Тогда же на израильскую территорию вторглись участники палестинского движения ХАМАС.

В свою очередь, израильская армия начала ответную военную операцию по уничтожению ХАМАС.

За несколько дней операции израильским военным удалось взять контроль над всеми поселениями вдоль границы с сектором Газа. Тогда же правительство Израиля объявило о полной блокировке территории Газы. Была прекращена подача воды и электричества, также остановлены поставки еды и медицинских средств.