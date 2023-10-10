Израиль начал полноценное наступление не сектор Газа

Опубликовано: 21:20, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минобороны Израиля объявило о переходе к полноценному наступлению на сектор Газа. Ведомство сняло все ограничения и восстановлении контроля над районом.

Глава израильского Минобороны Йоав Галлант объявил о начала полноценного наступления на сектор Газа.

"Я снял все ограничения, мы восстановили контроль над районом и переходим к полномасштабному наступлению"

- Йоав Галлант

Он также заявил, что бойцы ХАМАС "пожалеют" об атаке на Израиль. По словам министра, сектор Газа "изменится на 180 градусов".

Атака ХАМАС на Израиль

ХАМАС совершил атаку на Израиль 7 октября, объявив о начале операции "Потоп Аль-Аксы". Организация вела массированный обстрел центральных и южных районов страны.

ЦАХАЛ объявил о состоянии готовности к войне после обстрелов, в Израиле начался массовый сбор резервистов. Армия обороны приступила к операции "Железные мечи".

Отмечается, что жертвами эскалации конфликт стали свыше тысячи мирных граждан по обе стороны.