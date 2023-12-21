ООН обвиняет Израиль в депортации жителей Газы

Докладчик ООН заявил о том, что с начала вторжения террористов ХАМАС на территорию Израиля из сектора Газа было перемещено 85% населения. Он сделал вывод, что это приведет к изменению состава жителей палестинского анклава.

Специальный докладчик ООН по правам беженцев заявил о том, что власти еврейского государства стремятся навсегда изменить состав населения Газы.

В частности, к этому приводит систематическая эвакуация жителей, а также нападения на гражданскую инфраструктуру, находящуюся на юге анклава.

«С 7 октября 85% населения Газы были перемещены. Единственный логичный вывод заключается в том, что военная операция Израиля в Газе направлена на изгнание большинства гражданского населения»

– докладчик ООН