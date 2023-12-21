Израиль: Ливан рискует своим будущим ради Ирана

Ливан рискует своим будущем ради Ирана и ХАМАС. Об этом заявляет Армия обороны Израиля.

Официальный представитель ЦАХАЛА заявил о том, что ливанская «Хезболла» продолжает атаковать территорию еврейского государства. По словам генерала, это напрямую угрожает самому Ливану.

«Хезболла» продолжает угрожать будущему Ливана из-за ХАМАСА и Ирана. Мы будем продолжать решительно работать над тем, чтобы убрать его с границы»

– Даниэль Хагари

Далее он сообщил о том, что боевые действия в Газе затронули и центральные лагеря.

«Мы работаем в Хан-Юнисе новыми методами мы продолжим адаптировать систему к региону»

– Даниэль Хагари

Далее он подчеркнул, что Израиль заботится о состоянии мирных жителей анклава, поставляя туда топливо для опреснения воды.